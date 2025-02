Un arresto per spaccio e una segnalazione quale assuntore

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cantù a Bregnano hanno arrestato per spaccio, un 30enne originario di Vertemate con Minoprio e segnalato alla Prefettura quale assuntrice di sostanze stupefacenti, una giovane lomazzese di 25 anni in sua compagnia.

Il fermo

L’equipaggio, impegnato in un normale servizio perlustrativo per le vie di Bregnano, ha identificato alcuni ragazzi notati all’uscita da un bar della zona.

Subito due di questi, ovvero il vertematese 30enne e l’amica 25enne di Lomazzo, hanno manifestato un comportamento particolarmente agitato e ambiguo. I militari, insospettiti, hanno effettuato il controllo dell’auto a loro in uso e di proprietà dello stesso ragazzo, rinvenendo al suo interno ben occultati, oltre che della cocaina avvolta in una pellicola trasparente e dell’hashish, anche un grosso involucro in cellophane trasparente, contenente della sostanza in cristalli triturati di colore bianco.

Portati entrambi nella caserma di Cantù per ulteriori accertamenti, il vertematese è stato trovato in possesso anche di 6.500 euro in contanti, per la quale non era in grado di giustificarne la provenienza.

Analizzate le sostanze con appositi reagenti in dotazione all’Arma, si appurava che la polvere bianca rinvenuta nel sacchetto dal peso netto di quasi 8 etti è Ketamina, un potente anestetico dissociativo, che induce una sensazione di distacco dalla realtà, sia fisica che emotiva e che se assunta a basse dosi, può avere effetti psichedelici, alterando la percezione del tempo e dello spazio.

Anche il test effettuato a conferma sulla cocaina, dal peso netto di 11,2 grammi, ha dato esito positivo.

Riguardo alla dose di hashish ne veniva attribuito il possesso alla ragazza, come da sua stessa ammissione.

Il 30enne è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e portato alla Casa Circondariale “Bassone” di Como. La ragazza invece, è stata segnalata alla Prefettura di Como, quale assuntrice di stupefacenti.