Un caso di scabbia alla primaria "Bruno Munari"

Lurate Caccivio

Le famiglie dovranno tenere sotto controllo i propri figli fino al 27 marzo.

Un caso di scabbia alla scuola primaria "Bruno Munari" di Caccivio, ma nessuno stop alle lezioni.

Avvisate le famiglie per un caso di scabbia

Il caso è emerso il 29 gennaio e l'istituto comprensivo ha avvisato per tempo le famiglie di quanto accaduto. Nella lettera è indicata la sintomatologia e in cosa consiste l'infezione causata da un acaro. Nessun allarmismo visto che la trasmissione avviene in seguito a lunghi periodi di contatto pelle-pelle. In questo senso, anche le misure di distanziamento già in essere per via del coronavirus hanno aiutato.

Situazione sotto controllo

L'autorità sanitaria ha spiegato alle famiglie di tenere sotto controllo i figli fino al 27 marzo. Non è prevista nessuna profilassi e gli alunni stanno continuando a svolgere le lezioni in presenza.

Cos'è la scabbia

Si tratta di una malattia contagiosa della pelle. È causata, principalmente, dall'acaro Sarcoptes scabiei, un parassita molto piccolo e di solito non direttamente visibile che si inocula sotto la pelle del soggetto colpito provocando un intenso prurito allergico.