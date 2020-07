Un contagio dopo che il Comune era stato dichiarato Covid free

Un contagio, riscontrato a una cittadina, a Lurate Caccivio, poche settimane dopo che il Comune era stato dichiarato finalmente Covid free.

Un contagio, il sindaco chiede massima attenzione

E’ il primo cittadino Anna Gargano, con un avviso ufficiale del suo Comune, a rendere noto un nuovo caso di contagio. “Carissimi cittadini, dopo aver dato la bella notizia che Lurate Caccivio era finalmente Covid-free, ho ricevuto nota dell’Ats della positività al Covid-19 di una nostra concittadina. Le sue condizioni sono buone e segue le indicazioni che le vengono impartite a casa. Sono stati già individuati i casi di contatto e messi in quarantena.

Con l’augurio che tutto vada per il meglio, mi preme ricordarvi di continuare ad osservare le ultime disposizioni impartite dall’ordinanza regionale: uso della mascherina quando non c’è la distanza, evitare assembramenti, lavare e igienizzare le mani”.

“Continuiamo a essere responsabili”: l’appello in particolare ai giovani

Lo stesso sindaco ha posto l’accento sull’esigenza di mantenere un atteggiamento di responsabilità, quindi appellandosi all’importanza di fare attenzione a tutte le misure di prevenzione per evitare il diffondere del contagio da coronavirus. “Anche se i numeri ci rassicurano, continuiamo a essere responsabili. Il mio invito è rivolto particolarmente ai giovani. Grazie per l’attenzione”, chiosa Gargano.