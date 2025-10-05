Un conto corrente destinato per sostenere le nove famiglie sfollate a causa di un incendio

“Emergenza incendio”, a Olgiate Comasco un conto corrente dedicato per aiutare le nove famiglie sfollate.

La mobilitazione

Con il coordinamento del Comune, l’apertura di un conto corrente: da ieri, sabato 4 ottobre, fino a lunedì 8 dicembre. “Grazie alla disponibilità subito messa in campo dalla Pro loco olgiatese – fa sapere il sindaco Simone Moretti – che ringrazio di cuore, in stretta collaborazione con il Comune in qualità di garante, è stato aperto il conto corrente al Crédit Agricole di Olgiate Comasco per aiutare le nove famiglie che hanno subito i danni e sono fuori casa a causa dell’incendio scoppiato nella giornata di lunedì 29 settembre”.

L’invito a contribuire

“Su questo conto corrente – continua il primo cittadino – sarà possibile, e invitiamo tutti a farlo, convogliare gli aiuti economici, le raccolte, gli eventi e le iniziative dedicate che gruppi e associazioni stanno già pensando e preparando, piccoli o grandi contributi da parte di privati, così da non disperdere gli aiuti”.

Le coordinate

Ecco i dati: conto corrente numero IT 95 D 06230 51620 000015324267

CAUSALE EMERGENZA INCENDIO 2025

Intestato Pro Loco A.P.S. -E.T.S.

La gratitudine

“La città di Olgiate Comasco – evidenzia il sindaco – ringrazia quanti hanno fatto pervenire in Comune in questi giorni atti di reciproco e cortese affetto, gentilezze gratuite che riempiono il cuore e che permetteranno alle nove famiglie rimaste senza la loro casa di affrontare il periodo che hanno davanti con la consapevolezza che la comunità olgiatese non solo c’è, ma è presente e coinvolta. Un ringraziamento come sindaco e come cittadino al Comando dei Vigili del fuoco di Como, con il coinvolgimento dei Comandi di Varese, Appiano Gentile, Erba e Lomazzo, ai Carabinieri, alla Polizia locale e alla Protezione civile di Olgiate Comasco, ai preziosi collaboratori degli uffici comunali e ai tantissimi volontari e amici che si sono spesi soprattutto nei momenti di maggiore preoccupazione e durante lo scoppio dell’incendio. Ogni iniziativa messa in campo per questa emergenza è concordata con le famiglie e non va in contrasto con nessuna iniziativa che le famiglie stesse vorranno e decideranno di intraprendere in piena e totale autonomia. Condividete il più possibile questa comunicazione e il numero di conto corrente dedicato per convogliare quanti più aiuti possibili qui. Grazie anticipate per la preziosa collaborazione”.