Un convegno dedicato ai giovani e al futuro da costruire

Convegno a Olgiate Comasco: protagonisti i giovani e il loro futuro.

Giovani, opportunità da scoprire in un convegno

Il 20 gennaio, nella suggestiva Sala Mostre del Medioevo, si terrà la conferenza "Giovani: Un Futuro in Comune - Costruire e Cogliere Opportunità per le Politiche Giovanili". L'evento è organizzato dai Comuni di Olgiate Comasco, Uggiate con Ronago, Lurate Caccivio e Villa Guardia, oltre che dall'Impresa sociale Lumilhub e dalla Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione impegnate da tempo sul tema delle politiche giovanili nell’Olgiatese.



Politiche giovanili e sfide da cogliere

L’incontro rappresenta l'occasione per approfondire il cruciale tema delle politiche giovanili, comprendere le sfide del futuro e imparare a sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla recente Legge Regionale 4/2022 "La Lombardia è dei Giovani". L’invito è rivolto in particolare agli amministratori comunali e operatori sociali e youth worker dell’Olgiatese.

I relatori del convegno

Dopo i saluti iniziali di Simone Greco, consigliere con delega alle Politiche giovanili del Comune di Olgiate Comasco, Lucia Villani dell’impresa sociale Lumilhub introdurrà i relatori della prima parte della mattinata.



Gianpiera Vismara, coordinatrice Dipartimento Cultura - Turismo - Sport - Politiche Giovanili - Olimpiadi Milano-Cortina 2026 di Anci Lombardia, fornirà un inquadramento normativo approfondito rispetto alla Legge Regionale "La Lombardia è dei Giovani".

Luca Pedrazzoli, direttore del Servizio Giovani del Comune di Lecco, vicepresidente della Consulta Informagiovani e coordinatore Task Force Sistema Coordinato dei Servizi Informagiovani di Anci Lombardia, illustrerà in dettaglio le caratteristiche dell’Informagiovani 2.0, evidenziando le risorse disponibili per i giovani. Nella seconda parte della mattinata saranno i giovani referenti di progettualità significative nella provincia di Como e nell’Olgiatese a portare la propria esperienza, offrendo spunti, riflessioni e nuove prospettive.

Momento conviviale

A conclusione della mattinata un aperitivo gestito dagli studenti del Cfp di Como garantirà ai partecipanti un momento per interagire in modo informale, scambiare idee e creare connessioni che potrebbero favorire il nascere di nuove collaborazioni per il futuro. Per confermare la partecipazione, si prega di iscriversi, anche se non obbligatoriamente, tramite il seguente form: https://forms.gle/NgUwVhWKaVqepnC17.