"Un euro al metro" alza il volume: presentata la nuova sfida sportiva e solidale

"Un euro al metro" alza il volume: ieri, domenica 23 aprile, nell'auditorium del Medioevo, presentata la nuova sfida sportiva e solidale.

"Un euro al metro" lancia con entusiasmo "30.000 bracciate di solidarietà" - IL VIDEO

Quella organizzata dal circolo culturale "Dialogo", nell'ambito dell'apprezzato festival "Olgiate Cult", è stata l'ennesima prova di come il territorio dia risposte all'insegna dell'entusiasmo. Musica a tutto volume per rivivere il successo del progetto dello scorso anno e applausi per l'impresa sportiva "in cantiere" per il prossimo mese di luglio. Domenica, nell'auditorium, radunati gli amici del nuovo progetto sportivo e di solidarietà: l'associazione genitori "La Lanterna", la Fondazione Paolo Fagetti, Casa di Paolo e Piera, "L'Alveare", aggregati dai nuotatori Alberto Ghielmetti e Michele Bottinelli e dall'anima social del progetto, Alessandro Lucca. Presenti anche il sindaco Simone Moretti, il primo a ringraziare "Un euro al metro" all'inizio della presentazione condotta da Nicola Gini, responsabile del Giornale di Olgiate. Ma sono intervenuti anche numerosi sostenitori della sfida natatoria: 15 chilometri per attraversare il Lago di Como.

La nuova sfida nelle acque del Lago di Como

Segnatevi la data: domenica 2 luglio, in Riva a Cernobbio, il via alla traversata che raggiungerà Moltrasio per poi "virare" su Torno, Blevio e di nuovo Cernobbio. In parallelo, una camminata sul Sentee di Sort, da Rovenna sino a scendere per incontrare i due nuotatori. Una grande fatica dal punto di vista sforzo atletico, abbinata a una eccezionale finalità benefica.

La finalità solidale: ampliamento di Casa di Paolo e Piera - IL VIDEO

Nelle precedenti edizioni - traversata dello Stretto di Messina, traversata Cernobbio-Blevio-Cernobbio, traversata dell'Isola d'Elba da Piombino a Cavo - Bottinelli, Ghielmetti e Lucca hanno creato mobilitazione a sostegno dell'associazione "L'Alveare" di Olgiate Comasco e della cooperativa "Sociolario" di Como, realtà attive a favore di persone con disabilità. E quest'anno la scelta è stata immediata: aiutare Casa di Paolo e Piera, che si è data l'obiettivo di ampliare la struttura di via Momo, attiva nell'accoglienza e nelle attività a favore di bimbi e ragazzi disabili, in particolare impegnata con utenti autistici. Un obiettivo fondamentale, come spiegato da Simone Mangano, consigliere della Fondazione Paolo Fagetti e dal presidente Enrico Fagetti, sottolineando l'importanza della struttura affidata alla gestione del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese: ospita una trentina tra bimbi e ragazzi e ha una lista d'attesa di una decina di famiglie che chiedono posto per loro figli. E a prestare fattiva collaborazione, quest'anno c'è l'associazione genitori presieduta da Elisabetta Perelli. Finale di presentazione affidato a "L'Alveare", che ha offerto l'aperitivo a tutti i partecipanti.

Come sostenere il progetto

L'azione più semplice e immediata è veicolata tramite i braccialetti della nuova traversata: "30.000 bracciate per volare", già in distribuzione su offerta a favore dell'ampliamento di Casa di Paolo e Piera. Poi, raccolta di sponsor come è stato nelle precedenti edizioni della sfida sportiva e di solidarietà. Per restare aggiornati, fruibili anche le pagine Facebook e Instagram di "Un euro al metro".