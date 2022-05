"Un euro al metro", festa per la presentazione della traversata dell'Isola d'Elba

Olgiate Comasco

Raccolta fondi a gonfie vele, musica, il sostegno dei campioni di pallavolo e la partecipazione dell'assessore regionale Antonio Rossi.

"Un euro al metro" è già un successo clamoroso: la traversata natatoria dell'Isola d'Elba, a scopo benefico, è stata presentata sabato 7 maggio con una cena e musica nella sede dell'associazione "L'Alveare" di Olgiate Comasco.

"Un euro al metro", festa di solidarietà

Dopo la presentazione, riuscitissima, al Medioevo nell'ambito del festival Olgiate Culta, sabato scorso è stata la volta della serata conviviale nella "casa" del sodalizio presieduto da Raffaele Cantacesso. Una novantina gli ospiti, che hanno apprezzato il menù preparato dai cuoci dell'associazione. Al centro dell'attenzione il progetto "Un euro al metro", rappresentato dai nuotatori Alberto Ghielmetti e Michele Bottinelli, affiancati da Alessandro Lucca, insieme alla guest star Leo Callone, il popolare Caimano del Lario. L'iniziativa di solidarietà, in programma per il 4 luglio, è abbinata a una raccolta fondi che sta scaldando tanti cuori. In particolare, il progetto garantirà una speciale vacanza alla delegazione di persone disabili dell'associazione "L'Alveare" e della cooperativa comasca "Sociolario", che seguiranno l'impresa natatoria da Piombino a Cavo.

Raccolta fondi, colonna sonora e sorprese

Tra i molti presenti alla cena di sabato scorso, anche Pia Pullici, fresca di nomina di Cavaliere della Repubblica, anima del volontariato comasco, Mariangela Volpati, presidente della Osha Asp, l'olgiatese Luca Arcobello, presidente dei Pescatori Alpha di Como, il sindaco di Colverde Gianni Frangi. Ad animare la serata, l'intervento del coro gospel Free Angels' Voices, che hanno cantato la rivisitazione di un popolarissimo brano sanremese, riadattato con parole scritte da Bottinelli proprio per la traversata dell'Elba. Inoltre, l'annuncio di una sorpresa: il 12 giugno traversata di allenamento da Cernobbio a Blevio, che vuole essere un ulteriore momento di festa e raccolta fondi. E proprio in quell'occasione sarà presente anche l'assessore regionale Antonio Rossi. Basta? No: la serata di sabato scorso ha rinnovato il legame di amicizia con i campioni di pallavolo della Lube Macerata: affidata ai nuotatori una maglietta di Ivan Zaytsev, stella della Nazionale italiana. Cimelio già all'asta per contribuire alla raccolta benefica.