"Un euro al metro" tira le somme e regala sorrisi in Tanzania

"Un euro al metro" è giunto quest'anno alla sesta edizione: calato il sipario sull'ultimo progetto del team sportivo e solidale di Olgiate Comasco, è il momento di tirare le somme. Che sono più che positive.

"Un euro al metro" raggiunge un altro obiettivo

Lo scorso 7 luglio era palese la delusione di veder sfumare la traversata a nuoto del Lago di Como - a causa delle avverse condizioni meteorologiche - e il giro del Lario in bici. Ma l'amarezza di non poter finalizzare sacrifici e preparazione atletica ha presto lasciato spazio al vero obiettivo della sfida tra Michele Bottinelli e Alberto Ghielmetti (nuotatori) e Alessandro Lucca ed Heros Speroni (ciclisti). Un pozzo da realizzare in Africa, per la comunità di Morogoro (Tanzania), tramite l'associazione "Mama Tanzania", e sostegno alle due significative realtà olgiatesi "L'Alveare" e Fondazione Paolo Fagetti.

Il frutto di tanta generosità: 11.000 euro

Proprio negli ultimi giorni sono state tirate le somme sulla campagna di raccolta fondi abbinata alla sfida sportiva. E rispetto all'annunciato obiettivo dei 10.000 euro, il risultato è pure più roseo del previsto. Raccolti, infatti, 11.000 euro. Da qui il ringraziamento di "Un euro al metro" a tutti coloro che hanno condiviso la sesta edizione del progetto.

I beneficiari

La somma raccolta viene così suddivisa: 9.000 euro a "Mama Tanzania", in primis per realizzare il pozzo a Morogoro. Poi: 1.000 euro per "L'Alveare" e 1.000 euro per Fondazione Paolo Fagetti a sostegno delle preziose attività di "Casa di Paolo e Piera" per minori con disabilità.