Un ferito gravissimo nell’incidente tra un’automobile e una moto

Un ferito gravissimo nell’incidente tra un’auto e una moto a Binago.
Incidente sulla statale
L’impatto terribile è avvenuto nel pomeriggio, sulla strada statale. Scontro tra un’autovettura e un motociclo. Tre persone ferite, un uomo soccorso in codice rosso.
Intervento di soccorso
Alle 14.20 soccorritori mobilitati a Binago sulla strada statale 342 Briantea, nel tratto di viale Como, all’incrocio con via Marconi. Necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati in ospedale a Varese e al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.