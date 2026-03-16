Un fiume di affetto, gratitudine e dolore per la scomparsa di Francesco Roncoroni: il giovane di Uggiate con Ronago è deceduto a causa di un incidente stradale.

La tragedia

Francesco Roncoroni, 30 anni, è deceduto in un sinistro avvenuto in Piemonte, su una strada provinciale nel territorio provinciale del Verbano-Cusio-Ossola.

Un giovane altruista

Roncoroni lavorava al Centro Socio Educativo Casa di Paolo e Piera, a Olgiate Comasco. La struttura fa parte del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, dove Francesco Roncoroni era una risorsa importante, ricordato nella sua capacità di dedicarsi a bimbi e bimbe, ragazze e ragazzi con disabilità e per il suo sorriso.

Un fiume di affetto

Proprio il direttore del Consorzio, Andrea Catelli, e i colleghi hanno voluto ricordare Francesco con parole commosse sulla pagina Facebook della Casa di Paolo e Piera: “Francesco Roncoroni è volato in cielo. Un ragazzo d’oro che lavorava al nostro Centro Socio Educativo per minori, Casa di Paolo e Piera. Francesco era sensibilità, era attenzione, era cura, Francesco era davvero puro di cuore. Siamo sconvolti. Caro Franci, tutti noi preghiamo per te. Tu proteggici da lassù e proteggi i nostri bambini. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”. Centinaia le reazioni e i commenti, sottolineando un concetto condiviso da tutti: “Grazie caro Francesco, per aver regalato sorrisi ai nostri ragazzi”.