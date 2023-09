Un fiume di birra nel parco comunale con finalità solidale

I volontari dell'associazione Anas di Villa Guardia sono al lavoro per un grande evento che ogni anno coinvolge migliaia di avventori nel parco comunale.

September Bier Fest, la grande festa

Da venerdì 8 a domenica 10 settembre il parco Garibaldi di via Varesina sarà cornice della festa caratterizzata da cucina tipica bavarese e musica dal vivo. Il sodalizio presieduto da Gianfranco Martongelli, con la collaborazione dei Volontari del Lario e il patrocinio del Comune di Villa Guardia, hanno previsto un programma davvero ricco. Dalle 18 "...in attesa della festa". Cerimonia di inaugurazione alle 19.30 di venerdì 8 settembre, con stappo della botte. Per tutta la serata cucina bavarese con birra HB. In cartellone l'intervento di un esperto di FisioSalute sul tema del "Benessere della persona". Musica live con The Rain Band.

Week-end da gustare

Sabato 9 settembre, alle 18, apertura della festa: cucina bavarese con birra HB, musica dal vivo con Gibierfest Band. Domenica 10 settembre, alle 18, apertura della festa, sempre all'insegna di piatti tipici bavaresi e birra HB, inoltre live music con GerryGey & New Experience. Alle 23.30 chiusura del September Bier Fest.

La finalità sociale e di solidarietà

La finalità sociale e aggregativa dell'evento si accompagna a preziosi progetti di solidarietà. Anas (Associazione nazionale di azione sociale) devolverà l'incasso (al netto delle spese) all'associazione Diversamente Genitori di Villa Guardia, a Il Ponte del Sorriso Onlus di Varese, alla Residenza Rsd di Cassina Rizzardi e a Casa di Gabri di Rodero.