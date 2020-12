Un gigante di neve, ecco un pupazzo bellissimo

Un gigante di neve, non si potrebbe definire altrimenti il bellissimo pupazzo modellato da Giovanni Ronconi nel suo cortile a Olgiate Comasco.

Un gigante bellissimo

La mattinata con la pala in mano, per sgombrare la neve, non solo dal cortile ma anche dal marciapiede di porfido in via San Gerardo, ha stuzzicato la creatività di Ronconi. Mani d’oro: una vita di sapienza artigiana e la fantasia di pensare e realizzare baite, chalet, stalle e chiese di montagna in miniatura, del peso di 50-60 chilogrammi. Tutto fatto a mano e a occhio, come il suggestivo presepe in legno di faggio con personaggi che stupiscono per i dettagli. E questa volta Ronconi si è dato da fare con la neve: mettendo piede in cortile, infatti, ci si imbatte in un gigantesco pupazzo di neve: gioia per gli occhi del nipote Filippo.

Un pupazzo di neve alto 2 metri e mezzo

Con pazienza e, anche qui, ricchezza di dettagli, ecco che l’enorme pupazzo di neve ha preso forma. E ora fa bella mostra di sé: soddisfatto con la sua pipa di legno in bocca, il cappello in testa e la sua monolitica stazza. Alto circa 2 metri e mezzo, è un monumento alla “leggerezza” di una mattinata di fiocchi caduti in abbondanza.