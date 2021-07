Un istituto tecnico industriale, l’idea della Giunta Rusconi

Un istituto tecnico industriale. La Giunta di Gianni Rusconista portando avanti quest’idea: dislocare un Itis sul territorio comunale.

Un istituto tecnico industriale a Lomazzo?

«Ci siamo già mossi in questo senso – spiega Annamaria Conoscitore, che ricopre l’incarico di vicesindaco e di vicepreside del liceo artistico Melotti – Il nostro intendimento è quello di valorizzare il made in Italy. Vogliamo creare una formazione che permetta ai ragazzi l’accesso diretto al mondo del lavoro». La professoressa Conoscitore si sta muovendo in prima linea per raggiungere questo obiettivo: «Abbiamo già preso contatti con la Provincia che ha mostrato il suo interesse per questo progetto - puntualizza – Ho anche sentito alcune associazioni di categoria che hanno accolto positivamente la proposta».

La Giunta al lavoro per questo progetto

L’iter però è ancora lungo. Il vicesindaco sta portando avanti le richieste con gli enti di competenza perché questo sogno possa concretizzarsi il prima possibile. Al momento sul territorio lomazzese c’è il liceo artistico Melotti, sede staccata del liceo di Cantù. I ragazzi che frequentano l’istituto lomazzese stanno rispondendo molto positivamente alle necessità del territorio. Sono tante le richieste di Lomazzo e dei comuni limitrofi. Volta per volta i ragazzi definiscono un progetto che cercano poi di concretizzare nel corso delle ore di lezione dando in questo modo una risposta concreta.