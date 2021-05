Un lupo, la montagna e un libro patrocinato dal Wwf

Un lupo, una storia istruttiva e una mano tesa alla natura: Matteo Rubino, olgiatese, firma un nuovo libro. E il Wwf ha scelto di patrocinarlo.

Un lupo avvistato, episodio all’origine del romanzo

Residente a Olgiate Comasco, autore di una ventina di libri, Matteo Rubino ha scritto la sua nuova “fatica” per dare voce a una lupa. “Osso la lupa” – titolo che strizza l’occhio alla Val d’Ossola, territorio che Rubino ormai conosce come le sue tasche – è un romanzo, nato da un incontro tanto casuale quanto memorabile, non senza attinenza al fenomeno della proliferazione dei cinghiali nell’Olgiatese. Rubino, infatti, è certo di aver avvistato un lupo. E’ accaduto un anno fa, quando l’autore era in una zona boschiva tra Veniano e Appiano. Da lì lo stimolo a mettersi alla prova, appunto scrivendo una storia che ha come protagonista un esemplare dell’affascinante animale.

Il ricavato della vendita del libro andrà a sostegno del Wwf

La pubblicazione veicola una storia istruttiva, ricca di colpi di scena e che immerge il lettore nei principi base dell’etologia della specie, aiutando a conoscere i comportamenti tipici del lupo e le sue doti: coraggio, intelligenza e circospezione. «Il lupo deve fare molto meno paura delle sue prede – sottolinea l’autore – Il mio libro può essere considerato adatto ai ragazzi, ma presenta anche contenuti didattici rigorosi. Prima di pubblicarlo, l’ho sottoposto al vaglio di Francesca Marucco: è la più grande esperta di lupi in Italia e in Europa, professoressa dell’Università di Torino. Se avesse trovato qualcosa di sbagliato nel mio libro, mi sarei rifiutato di pubblicarlo: lei mi ha risposto in modo entusiastico”.

Lo step successivo è stato il logo del Wwf Italia, che compare sulla copertina del libro, certificandolo come lettura consigliata. E ancora: l’appoggio dell’associazione “Io non ho paura del lupo” e il patrocinio del Progetto “Allupo – Dall’allevamento ovino alla conservazione del lupo”. Attorno alla pubblicazione si è sviluppato un circolo virtuoso. “Destinerò al Wwf tutti i fondi ricavati dalla vendita del libro – garantisce lo scrittore olgiatese – Ogni centesimo servirà alla tutela degli animali, in particolare del lupo”.