Un minuto di silenzio per Papa Francesco in Consiglio comunale

Durante il Consiglio comunale a Bizzarone, di martedì 22 aprile, è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Papa Francesco.

“Doveroso ricordare pubblicamente Papa Francesco"

Le parole del sindaco Guido Bertocchi, in apertura di seduta, per fare memoria del pontefice Jorge Mario Bergoglio. A seguire, un minuto di silenzio. “Come tutti sappiamo lunedì 21 aprile 2025, è venuto a mancare Papa Francesco I. Mi sembra giusto e doveroso, in occasione di questo Consiglio comunale che si riunisce proprio il giorno successivo, ricordarlo pubblicamente. Utilizzo anzitutto le parole scritte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: '… La morte di Papa Francesco suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo. Il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell’umanità. La riconoscenza nei suoi confronti va tradotta con la responsabilità di adoperarsi, come lui ha costantemente fatto, per questi obiettivi’. Papa Francesco verrà ricordato come il Papa nell'epoca dei due pontefici, Papa in tempo di Covid, Pontefice inascoltato sul tema della pace, Papa che ha proclamato santi due suoi grandi predecessori come Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, Papa del Giubileo non terminato. Per noi comaschi il Papa che ha creato cardinale, nel 2022, il nostro vescovo Oscar Cantoni”.

“Richiamo alla speranza"

Così continua il primo cittadino di Bizzarone: “Se ci vorranno come sempre anni affinché la storia emetta il proprio giudizio su questo papato lungo dodici anni, resta l'apprezzamento palpabile e l'affetto di quella parte più semplice di fedeli che da subito lo ha eletto 'a uno di noi’. Da ultimo voglio ricordare quel 'richiamo alla speranza' che rappresenta il tema guida del Giubileo in corso. Papa Francesco ha sempre detto che 'tocca a noi saper tradurre in realtà' soprattutto nell'aiuto, in tutti i campi, in tutti i modi e sempre, alle persone che vivono momenti di difficoltà. Se ci pensiamo bene in quel 'tocca a noi' una parte importante di responsabilità è anche la nostra di pubblici amministratori. Per tutto questo, dopo aver issato la bandiera a mezz'asta come gli altri Comuni italiani, considerato il lutto Nazionale disposto dal Governo dalla giornata di oggi (martedì, Ndr) a quella di sabato, giorno delle esequie, il Consiglio comunale di Bizzarone, riunito in forma ufficiale, partecipa a questo momento di dolore e di lutto con un minuto di silenzio che invito tutti ad osservare”.