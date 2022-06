L'allarme è scattato intorno alle 17.30 di oggi, lunedì 27 giugno 2022, a Cermenate.

Un mozzicone di sigaretta fa scoppiare un piccolo incendio

Tutto è successo in via Risorgimento. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un mozzicone di sigaretta rimasto accidentalmente acceso, avrebbe provocato l’incendio di un mobiletto in plastica posto all’esterno di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, insieme a loro anche i Carabinieri di Cantù per accertare l’accaduto. Non si segnalano feriti.