Un murales contro la violenza sulle donne, l’amministrazione va a caccia di artisti

Un murales contro la violenza sulle donne a Villa Guardia.

Messaggio chiaro contro la violenza sulle donne

Dall’inizio dell’anno a oggi, sono stati circa 70 i femminicidi registrati in Italia. Tutti casi in cui una donna, resa vittima senza dignità, non è sfuggita alla ferocia di uomini che scambiano violenza per amore. Ma la violenza può essere anche psicologica, non solo fisica. E la risposta deve essere una soltanto: contrastare e combattere ogni tipo di azione che mira a distruggere la dignità umana, educare le giovani generazioni al rispetto reciproco. Per questo motivo, l’Amministrazione comunale ha indetto un bando per la realizzazione di un murales per dire no alla violenza sulle donne, da realizzare sulla parete esterna della palestra di via Tevere, fissando un premio di 2.500 euro (costi di realizzazione inclusi) per il vincitore. E gli obiettivi sono molteplici: sensibilizzare la popolazione, potenziare gli spazi dedicati ai giovani e alla loro creatività.