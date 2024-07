Un nuovo parroco per Cassina Rizzardi e per la comunità pastorale di Portichetto e Luisago

Don Fabio Molteni lascia Abbadia Lariana dopo cinque anni dal suo arrivo, avvenuto il 29 settembre 2019, quando è subentrato a don Vittorio Bianchi alla guida della comunità pastorale di San Lorenzo e Sant’Antonio a Crebbio.

Da settembre a Cassina Rizzardi, Portichetto e Luisago

L’annuncio è arrivato dallo stesso sacerdote, visibilmente commosso. "Non è facile per me darvi questa comunicazione - ha esordito in chiusura della messa - ma il vescovo mi ha affidato un nuovo incarico e da settembre sarò parroco a Cassina Rizzardi e alla guida della comunità pastorale di Portichetto e Luisago. Con il nuovo incarico sarò più vicino alla mia famiglia. Fino a settembre sarò ancora con voi, ed è a voi che chiedo una preghiera per me». Classe 1966 e sacerdote dal 1995, prima di guidare la comunità abbadiense, aveva svolto il suo ministero a Tavernola e prima ancora a Casasco, Pigra e Blessagno (Valle Intelvi).