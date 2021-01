Domenica 17 gennaio, alle 18.00, la scuola di musica di Fino Mornasco, Musicittà, ospiterà in diretta il regista dei video musicali dei Queen.

Un ospite speciale a Musicittà: ecco Rudi Dolezal

Ancora una volta Musicittà sorprende tutti: da anni ormai cerca di imporsi sullo scenario musicale provinciale con le sue innovative iniziative. Dal Musicontest ad avere ospiti di eccellenza come Dodi Battaglia, Musicittà si è sempre tenuta in una posizione di avanguardia nel divulgare la cultura musicale e l’amore per la stessa. Ecco che alla lista dei grandi ospiti si aggiunge una figura che ai più, sentendone pronunciare solamente il nome, non suscita alcun ricordo o sintomo di conoscenza. Ma scavando nella sua carriera si capisce che l’ospite è un vero e proprio pezzo di storia recente della musica.

Musicittà: ecco Rudi Dolezal! Produttore e regista, ha collaborato continuativamente con i Queen. Infatti, è lui lo sceneggiatore dei video più famosi della band guidata da Freddie Mercury, frontman della band e grande amico di Dolezal. Band che negli ultimi anni ha vissuto una seconda giovinezza, tornando alla ribalta grazie alla spinta del film premiato agli Oscar “Bohemian Rhapsody”. Non solo un rapporto lavorativo, ma anche di amicizia con uno dei più grandi: sicuramente questi aspetti saranno oggetto di domande e racconti. Ma il suo ruolo nella storia della musica non si limita alla band di Mercury, bensì vanta conoscenze con Micheal Jackson, Bruce Springsteen, Frank Zappa e i Rolling Stones.

Sarà un’occasione per parlare di musica e non solo vista la poliedricità del personaggio. Rudi Dolezal si collegherà direttamente dall’Austria, suo Paese natale, alle 18.00 di domenica 17 gennaio. La diretta potrà essere seguita da chiunque fosse interessato tramite i canali social (Facebook e Instagram) di Musicittà. Seguite su entrambe le piattaforme gli aggiornamenti, pochi giorni prima della diretta verrà comunicato su quale delle due si svolgerà l’intervista.