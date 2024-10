Un pieno di generosità per adottare le 33 finestre del nuovo oratorio

C'è bisogno dell'aiuto di tanti sostenitori e le risposte a Olgiate Comasco stanno arrivando: un pieno di generosità per sostenere la costruzione del nuovo oratorio.

La grande sfida

L'obiettivo della parrocchia è quello di inaugurare la struttura all’inizio del 2026. Tempi stretti, quindi. E tra i molteplici sforzi necessari per raggiungere il traguardo, è in corso anche quello che invita i parrocchiani ad adottare le 33 finestre che caratterizzeranno il nuovo oratorio. Al riguardo, infatti, un conto corrente dedicato è stato aperto alla filiale di Olgiate Comasco della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù, utile per effettuare donazioni: "Parrocchia Santi Ippolito e Cassiano - Nuovo Oratorio", Iban IT44 L0843051620 000000302900. Lo stimolo a donare, adottando una finestra, si accompagna alla sfida di raddoppiare le donazioni: se entro la fine del mese di novembre venissero raccolti 50.000 euro in donazioni, la Cassa Rurale ed Artigiana li raddoppierà. Una modalità virtuosa di moltiplicare la generosità di chi vuole bene al nuovo oratorio.

Il dato parziale

C'è ancora un mese di tempo, quindi, per fare la differenza. La raccolta "Una finestra sul futuro - Dona anche tu luce al nuovo oratorio" ha già ottenuto significativo riscontro. Superata, infatti, la quota di 30.000 euro. Ora serve uno scatto per arrivare agli auspicati 50.000 euro.

Le finestre adottabili

Le finestre sono di dimensioni diverse ma è stato calcolato un costo medio di 2.400 euro per ognuna. Come segno di riconoscimento e di gratitudine nei confronti di ogni singolo donatore o di gruppi di benefattori, all’ingresso del nuovo centro giovanile parrocchiale verrà realizzato un grande murale in cui ricomprendere tutti i nomi di chi adotterà una finestra.