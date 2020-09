Slitta l’avvio del Campionato per la Giovanile Canzese. Il motivo? Riscontrato un positivo al Valmalenco, avversario di giornata.

Un positivo al Valmalenco, salta la gara contro Giovanile Canzese

Tra la partite rinviate nel fine settimana per “emergenza sanitaria”, come comunicato dalla Lnd, c’è anche quella tra Giovanile Canzese e Pol. Valmalenco in Prima categoria. Nei giorni scorsi è infatti stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 tra le file del Valmalenco. Il ragazzo risulta asintomatico ma tutta la squadra ora si trova in quarantena. All’inizio della prossima settimana sono previsti i tamponi di rito.