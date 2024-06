Un prete novello assegnato alla parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano

Un prete novello assegnato alla parrocchia di Olgiate Comasco.

Ordinazione dei sacerdoti

Nella mattinata di oggi, sabato 8 giugno, nel duomo di Como, quattro giovani comaschi sono stati ordinati sacerdoti dal vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni. Celebrazione attesa e partecipatissima, dalle 10.

Le nomine

Don Pietro Grandi è nominato vicario parrocchiale della parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano a Olgiate Comasco: un rinforzo per il parroco, don Flavio Crosta, il vicario don Francesco Orsi e il collaboratore parrocchiale don Alberto Dolcini. Ad accogliere la novità, presente un gruppo di giovani dell’oratorio olgiatese. Don Pietro, 29 anni fra pochi giorni, è della parrocchia di Como-Sagnino. Dopo la laurea in Fisica entra in Propedeutica. Negli anni del Seminario il suo servizio pastorale è iniziato prima con un’esperienza alla “Casa di Gino” di Como-Lora, poi tre anni a Bellagio (Co), due anni a Como-Tavernola e l’anno di diaconato a Casnate (Co). Nell’estate 2023 ha visitato la missione diocesana a Carabayllo, in Perù.

Le destinazioni degli altri preti novelli

Don Luca Albertoli, originario di Sagnino, è nominato vicario parrocchiale nella comunità pastorale “Beata Vergine del Bisbino”, costituita dalle parrocchie del SS. Redentore, di S. Stefano (Piazza S. Stefano), S. Michele (Rovenna) e di S. Nicola di Bari (Stimianico), in Cernobbio, e dalla parrocchia dei Santi Giovanni e Ambrogio, in Maslianico.

Don Francesco Bernasconi, originario di Valmorea, è nominato vicario parrocchiale nella comunità pastorale Valle Albano costituita dalle parrocchie di S. Stefano, in Dongo, dei Santi Pietro e Paolo e di S. Bernardino (Catasco), in Garzeno, dei Santi Donato e Clemente (Germasino), in Gravedona ed Uniti, e di S. Giuliano in Stazzona.

Don Alex Di Biase, originario di Cittiglio (Varese), è nominato vicario parrocchiale nella comunità pastorale costituita dalle parrocchie di S. Pietro in Gemonio e dei Santi Giovanni Battista e Maurizio in Caravate.

Ordinato anche don David Caruana, di Colico (Lc). Dopo un’esperienza di volontariato in Perù, decide di lasciare il lavoro e si trasferisce a Sofignano (in provincia di Prato). Qui matura la decisione di ripartire per il Perù ed entrare in Seminario a Pomallucay nella diocesi di Huarì. Ordinato diacono in Perù nel luglio 2023, ha trascorso l’anno di diaconato a Sofignano (Po). Svolgerà il suo ministero, nella diocesi di Huarì, il cui amministratore apostolico è monsignor Giorgio Barbetta, nativo di Berbenno(So).