"Un sabato da favola", sette anni al servizio dei più piccoli

Sette anni al servizio dei più piccoli, sette anni di "Un sabato da favola".

Compleanno per "Un sabato da favola"

Una grande festa, sabato 12 aprile, a Guanzate, per l'anniversario del gruppo di volontari che allietano i pomeriggi dei bimbi tra giochi e letture animate. "È stato un evento speciale per noi perché abbiamo festeggiato il nostro compleanno per i sette anni di attività. Siamo partite nel 2018 in sette, ora siamo in 11 volontari con anche una componente maschile - racconta Glenda Pagani - Il pomeriggio è stato ricco di attività, abbiamo inoltre avuto ospiti autrice (Viviana Cialone) e illustratrice (Barbara Pellizzari) del libro per bambini “I Pappamostri”, le quali hanno partecipato alla lettura di un episodio del libro, con relativa illustrazione del protagonista in diretta, sotto gli occhi stupiti di tutti.

Un ricco pomeriggio

Un grazie anche ad Andrea Brunelli, il bibliotecario che supporta il gruppo in tutte le necessità organizzative. "Letture animate a tema cibo, che ovviamente si lega al compleanno e al libro delle nostre ospiti. Per renderla una vera festa di compleanno, al posto del consueto laboratorio, abbiamo organizzato dei giochi a stazioni, tiro al bersaglio, “campana”, tiro a segno Nerf, postazione foto con cornici a tema compleanno, tutte corredate da timbro per “passaggio alla postazione”, piccolo regalino finale e per concludere, cartoncino con i protagonisti della storia per potersi far rilasciare autografo con dedica dalle nostre ospiti". Non è mancata la torta di compleanno, un bellissimo "7" composto da panini con Nutella offerto da "Dolce e Salato di Genny", la quale ha inoltre confezionato anche dei singoli biscottini di pasta frolla con il logo da regalare a ogni piccolo ospite.

Parola d'ordine, "entusiasmo"

"Siamo state molto entusiaste della bella riuscita del pomeriggio e di come il gruppo sia in continua crescita con nuovi elementi che non fanno altro che apportare proprie attitudini e idee sempre nuove e stimolanti ed accrescere il bel clima di affiatamento che si respira all’interno del gruppo e che permette di fare sempre di più e sempre meglio".