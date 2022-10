Un taglio alle bollette grazie alle Comunità energetiche: il messaggio è chiaro e l'invito a partecipare all'incontro in programma domani sera, giovedì 13 ottobre, a Olgiate Comasco, è altrettanto esplicito.

Un taglio alle bollette è possibile

Alle 20.30 la Sala consiliare di piazza Volta ospiterà l'incontro per scoprire e approfondire le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), uno strumento di autoproduzione e condivisione di energia da fonti sostenibili. Verranno illustrati e analizzati il funzionamento di questi strumenti e i diversi attori coinvolti, i benefici ambientali, sociali ed economici per la collettività e per i singoli cittadini, relativi alla creazione e alla diffusione delle CER. L'appuntamento, organizzato da "Ecofficine" e fortemente voluto dal Comune di Olgiate Comasco, prevede la partecipazione dell'ingegner Gianluca Ruggieri e di Equa Srl.

Il relatore

Gianluca Ruggieri è ingegnere ambientale, dal 2006 ricercatore di Fisica Tecnica Ambientale al Dipartimento di scienze teoriche e applicate dell’Università dell’Insubria. Fa parte della commissione didattica del Master Ridef del Politecnico di Milano. Ha partecipato a numerosi progetti europei e a innumerevoli iniziative locali per la promozione della sostenibilità energetica. È tra i soci fondatori di Retenergie (cooperativa elettrica di produttori e utilizzatori di energia da fonti rinnovabili). Co-autore di “La vita dopo il petrolio”, “L’energia che ho in mente”, “Civiltà solare” e di “Come si fa una comunità energetica” per Altreconomia edizioni. Recentemente con Massimo Acanfora ha curato il libro collettivo “Che cos’è la transizione ecologica- Clima, ambiente, disuguaglianze sociali”.

Autore e co-conduttore di “Il giusto clima”, appuntamento settimanale di Radio Popolare dedicato a clima, energia e transizione. Equa Srl, invece, è un'azienda comasca attiva nel settore delle energie rinnovabili, della progettazione, del risparmio e della certificazione energetica.

Ingresso gratuito, crediti formativi

L'appuntamento, con invito a partecipare rivolto dall'assessore olgiatese Renato Spina (delega alla Transizione ecologica) ai cittadini, è valido per l’acquisizione di 2 crediti formativi per Periti Industriali. Gli interessati potranno registrarsi direttamente all’incontro. La serata è organizzata da Ecofficine, cooperativa sociale di Como che offre servizi legati alla sostenibilità. Incontro promosso dal Comune di Olgiate Comasco, con il patrocinio di Confartigianato Como e dell'Ordine dei Periti Industriali della provincia di Como, con il contributo di Fondazione Cariplo e dell’associazione Co-energia.