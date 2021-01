Un tuffo nell’acqua gelida del lago di Montorfano: l’impresa di Cristian.

Una nuova avventura per il consigliere di minoranza e ambientalista di Montorfano Cristian Civati: l’ex presidente dell’associazione “L’Ontano”, di cui tuttora fa parte come socio, continua il suo impegno a tutela del territorio. E lo fa con un tuffo dall’imbarcazione realizzata con le bottiglie di plastica alle acque gelide del lago di Montorfano. Da qualche mese, infatti, il 36enne, termotecnico di professione, si dedica alla disciplina del nuoto in acque gelide, vera e propria disciplina sportiva, con Enzo Favoino, membro della Nazionale che si allena settimanalmente nel lago.

Qualche gara nel futuro? “Mi piacerebbe cimentarmi in qualche gara: perché no? – spiega Civati – Potrebbe essere un obbiettivo e una sfida interessante. Nel 2026 Milano e Cortina ospiteranno le Olimpiadi invernali e si pensava di annoverare la disciplina… Sarebbe un sogno!”

