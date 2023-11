Un uomo alla guida con patente revocata e droga

La patente gli era stata revocata per uso di sostanze stupefacenti, nonostante questo però i militari della Stazione Carabinieri di Cermenate lo hanno trovato alla guida.

Alla guida con patente revocata e in possesso di eroina e cocaina

I Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per guida con patente revocata e segnalato all’Autorità Amministrativa per uso di sostanze stupefacenti, un 46enne pluripregiudicato. L'uomo è stato fermato verso l’ora di pranzo a Bregnano nei pressi della Località Puginate, alla guida della sua auto. In seguito ai controlli di rito è stato accertato che aveva la patente revocata e inoltre veniva trovato in possesso di 1,38 grammi di eroina e cocaina.

Controlli a Bregnano: una denuncia per spaccio

Gli stessi militari nell’ambito di un altro controllo antidroga nella stessa zona, nota per lo spaccio, hanno controllato un 24enne straniero, senza fissa dimora, irregolare e pregiudicato, a bordo di una BMW con altri due pregiudicati di 22 e 23 anni. Il veicolo e i tre pregiudicati sono stati perquisiti, trovando un telefono cellulare, 0,8 grammi di hashish, 0,5 grammi di cocaina e del denaro contante. Al termine degli accertamenti il 24enne di origini straniere è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.