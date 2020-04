Un voto per superare l’incubo coronavirus: l’impegno è restaurare le cappelle di Eupilio

Un voto. Come avveniva in passato. Un voto come ringraziamento per aver ascoltato le preghiere per riuscire a superare l’epidemia.

Un voto per superare l’incubo coronavirus

I nostri avi si affidano alla forte devozione e come promessa per la fine della calamità erigevano cappellette a memoria di quanto accaduto.

Alla storica e giornalista eupiliese, Maria Orsola Castelnuovo – riprendendo proprio questa antica tradizione – è venuto in mente di “fare un voto” per superare l’incubo Coronavirus. Ma non realizzando una cappelletta votiva, quanto piuttosto restaurando le due già esistenti in paese, quella di San Carlo e quella dei Mort d’Ingera.

