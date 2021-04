Una 40enne tenta una rapina all’Iperal di Erba: fermata dai Carabinieri.

Intorno all’ora di pranzo, alle 12.45 di ieri, lunedì 19 aprile 2021, i carabinieri di Erba sono stati chiamati a intervenire presso l’Iperal in centro a Erba dove una donna di 40 anni, con precedenti, ha tentato una rapina. La donna aveva occultato alcuni generi alimentari del valore complessivo di circa 80 euro, di cui in gran parte alcolici, prima di oltrepassare le casse senza pagare.

Fermata dagli addetti, li ha spintonati provocandogli delle lesioni, nel tentativo di scappare. A quel punto sono arrivati i militari che l’hanno bloccata e perquisita, riconsegnando interamente la refurtiva alla struttura. Al termine degli accertamenti è stata dichiarata in arresto e trattenuta in camera di sicurezza, in attesa della direttissima fissata per stamattina.