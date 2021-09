Torna la dad

I bambini faranno lezione in didattica a distanza.

Dopo l'inizio della scuola, arriva la prima classe a finire in quarantena a Novedrate.

Una classe in quarantena a Novedrate

Si tratta di una terza elementare che è stata messa in quarantena fiduciaria. I bambini in questi giorni continueranno le lezioni con la didattica a distanza, in attesa di fare i tamponi per poter tornare in classe.