"Una colomba per la vita": Admo in piazza Duomo, a Como, nella giornata di domani, sabato 18 marzo.

Admo invita a sostenere la ricerca

Appuntamento sabato, già dalle 10 e sino alle 18, in piazza Duomo, per sostenere la ricerca di donatori di midollo osseo. E per l'occasione si potranno acquistare le colombe promosse dall'Associazione Admo Lombardia (Associazione Donatori Midollo Osseo) che da 32 anni si occupa di reclutare donatori di cellule staminali ematopoietiche il cui trapianto, che avviene attraverso una trasfusione di sangue midollare, è spesso l'unica cura possibile per i pazienti affetti da tumori del sangue (leucemie, mielodisplasie, mielomi, linfomi, etc).

L'importanza dei donatori

In Italia sono più di 1.800 (moltissimi bambini, ragazzi, giovani) i pazienti in attesa di un donatore compatibile e se quest’ultimo non è iscritto al registro non può essere trovato. I pazienti che non trovano un donatore non sopravvivono. Il registro è mondiale e ci si iscrive per salvare il proprio "gemello genetico" residente in qualsiasi parte del mondo.

Come sostenere la ricerca

L'appello a sostenere la ricerca di potenziali donatori contempla anche la possibilità di scegliere i prodotti solidali su https://donisolidali.admolomba rdia.org/pasqua-2023/ oppure si può fare un gesto importante recandosi direttamente allo stand di Admo a Como. "I nostri volontari ti aspettano sabato 18 marzo in piazza Duomo a Como dalle 10 alle 18", rinnovano l'invito gli organizzatori dell'iniziativa. E per scoprire come poter salvare una vita è fruibile il sito internet www.admolombardia.org.