Una comunità piange Giulia Zicaro, scomparsa a 26 anni

Villa Guardia si stringe alla famiglia di Giulia Zicaro, scomparsa a soli 26 anni a causa di un tumore.

Addio a Giulia Zicaro

Oggi, un paese intero piange. In questi giorni, la comunità di Villa Guardia si stringe alla famiglia di Giulia Zicaro, venuta a mancare all’età di 26 anni, dopo aver lottato contro una malattia. A dare l’annuncio è stata la famiglia: il compagno Christian, papà Carlos, mamma Patrizia, il fratello Marco con Alessia, nonna Laura e i parenti. Il funerale si terrà mercoledì 25 marzo, alle 15.30, nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Civello, dove Giulia, da ragazzina, ha frequentato la parrocchia guidata da don Enrico Colombo, il parroco.

Pace, dopo la sofferenza

“Oggi ho ritrovato la pace dopo tanta sofferenza”, così riporta una storia pubblicata sul profilo Instagram di Giulia, con annessi gli orari di visita della casa funeraria “Carlo Zanfrini” a Cantù e il giorno del funerale, a Civello. Un ultimo saluto a Giulia, vita spezzata, ricordata da queste parole, scelte dai familiari: “Io vi amerò al di là della vita. L’amore è l’anima e l’anima non muore”.