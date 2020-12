Una famiglia con la passione per la musica: genitori e cinque figli tutti nella banda di Appiano

Una famiglia unita dall’amore per la musica: da 40 anni tutti iscritti alla banda appianese. La mamma, il papà e i loro cinque figli. Poi i clarinetti, la tromba, il corno, il sax tenore e anche l’euphonium (bombardino)

Genitori e cinque figli tutti nella banda di Appiano

Galeotto fu proprio il Corpo Musicale di Appiano Gentile. “Ci siamo conosciuti nel 1982, non avevo ancora 17 anni. Diciamo che il nostro rapporto si è evoluto strada facendo: dopo tre anni abbiamo deciso di mettere su famiglia e ora siamo sposati da 34 anni” raccontano mamma Teresina e papà Antonio. E l’allargarsi della famiglia non li ha allontanati dalla musica, anzi. Una volta cresciuti abbastanza i cinque figli sono tutti entrati a far parte della banda.

L’intervista integrale sul Giornale di Olgiate da giovedì 24 dicembre 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui