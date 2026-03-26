Una folla per l’ultimo saluto a Giulia Zicaro

Una chiesa gremita ha dato l’ultimo saluto a Giulia Zicaro, la giovane di Villa Guardia scomparsa a 26 anni a casa di una malattia: “Il tuo sorriso più forte di ogni barriera”.

Addio, Giulia

In centinaia di sono radunati per il funerale di Giulia, venuta a mancare domenica 22 marzo all’età di 26 anni. Hanno abbracciato mamma Patrizia, papà Carlos, il fratello Marco, la cognata Alessia e il compagno Christian. Giulia è stata salutata dalle toccanti parole di amici e parenti, seguite da lunghi applausi e commozione. Prima, però, a ricordarla con voce scossa è stato il parroco, don Enrico Colombo. “Perché, oh Signore? Perché Giulia ci ha lasciato così repentinamente? – le parole durante l’omelia – Perché tanto dolore, tanta sofferenza? In un attimo, tante speranze, tante attese in un futuro da vivere sono finite… Non è facile tacere, lasciare da parte i nostri interrogativi… Carissima Giulia, giorni fa tuo papà è venuto a chiedermi di poterti fare il funerale. La sua richiesta mi ha colpito nel cuore e lasciato senza parole. L’unica risposta è stato un abbraccio per esprimergli la mia vicinanza. Da quel punto, mi sono sentito parte della tua famiglia”.

Un quaderno da custodire

Fuori dalla chiesa, adagiato su un tavolino, un quaderno. Fogli bianchi e una penna. Fogli bianchi marchiati da parole incancellabili dedicate alla giovane, alla figlia, all’amica, all’educatrice e alla compagna che Giulia è stata.