Una lite degenera, soccorso un 20enne a Codorago - SIRENE DI NOTTE

Interventi nella notte dei Carabinieri e dei sanitari.

Una lite è degenerata, ferito un 20enne

Una lite scoppiata verso le .5.30 a Ronago in via Alessandro Volta è degenerata e sul posto è stato necessario richiedere l’intervento dei soccorritori per un ragazzo di 20 anni che è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Tradate.

Due interventi per intossicazione etilica

Alle 4 a Cadorago i sanitari hanno soccorso per un’intossicazione un uomo di 34 anni in piazza Libertà, sempre per lo stesso motivo alle 2 i soccorritori sono andati a Rovellasca sempre per un’intossicazione etilica, questa volta ad aver bisogno delle cure mediche è stata una ragazza di 15 anni che si trovava in via Monte Grappa. I sanitari l’hanno trasferita in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

A Cantù poco prima delle 4 in via Achille Grandi è stato necessario l’intervento dei Carabinieri della Compagnia cittadina e anche dei soccorritori per un uomo di 39 anni.

