“Una luce per un abbraccio mancato”. Questa la proposta del Consiglio comunale dei ragazzi di Albese con Cassano in memoria di tutti i defunti del 2020.

Una luce in memoria dei defunti: tanti Comuni aderiscono all’iniziativa

Questa la proposta firmata dai ragazzi:

“Pensando alla sofferenza di essere morti in solitudine, lontano dai propri cari, per tutte le famiglie che non hanno potuto stringere a sè il proprio parente, chiediamo di unirci nel ricordo dei nostri defunti, accendendo una candela la sera del 31 dicembre alle 20; una luce che va al di là di ogni religione e fede che vuole unire tutti nel ricordo e nella speranza”.

Alla proposta hanno aderito tanti sindaci della zona. Tra loro Giuliana Castelnovo di Albavilla, Roberto Moscatelli di Figino Serenza e Veronica Airoldi di Erba (“I ragazzi e il sindaco Maria balestra chiedono, per la sera del 31 dicembre alle ore 20:00, di accendere una candela da esporre sul davanzale della finestra a ricordo di tutti coloro che in questo 2020 ci hanno lasciati in solitudine, senza poter avere l’ultimo abbraccio dei propri cari. I ragazzi del Consiglio Comunale di Albese hanno promosso l’iniziativa che ha avuto molto seguito ed è già stata accolta anche a livello regionale. Il Sindaco di Erba auspica una importante adesione da parte dei cittadini erbesi”). Proposta accettata anche dal Consiglio comunale ragazzi della scuola media di Olgiate Comasco.