Una messa per il decimo anniversario dalla morte di don Luigi Farina

Una messa in occasione del decimo anniversario dalla morte di don Luigi Farina, parroco di Santa Marta Vergine a Magreglio e rettore del Santuario della Madonna del Ghisallo. E' organizzata per domenica 7 luglio alle 18 nella chiesa parrocchiale di Santa Marta alle 18.

Fu una guida spirituale per ciclisti e sportivi

Prima di prendere servizio a Magreglio, don Luigi fu coadiutaore ad Albavilla dal 1966 al 1985. Parroco di Magreglio per ventinove anni, don Luigi è stato una vera e propria guida spirituale per tante persone, soprattutto per tanti ciclisti e sportivi, oltre che un religioso molto amato dalla comunità. Don Luigi era anche padre spirituale del Gruppo sportivo Madonna del Ghisallo. Morì il 7 luglio a 73 anni a causa di una malattia.

A lui sarà dedicata la celebrazione in programma per domenica sera alle 18, con un momento di ricordo per l'amato religioso. Tutta la comunità è invitata.