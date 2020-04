Una sbarra per stoppare i furbetti sul viale della scuola materna

Una sbarra per mettere fine ai rischi e alle proteste sul viale della scuola dell’infanzia di via Roncoroni, a Olgiate Comasco.

Una sbarra per tutelare bimbi, genitori e nonni

Siamo all’epilogo di una situazione che, sin dall’istituzione della Ztl il 19 ottobre 2015, ha creato non pochi grattacapi all’Amministrazione comunale. Reiterate proteste tra le famiglie dei piccoli iscritti alla materna di via Roncoroni per il divieto di transito non rispettato da alcuni incivili. Polizia locale sollecitata a controlli e sanzioni, con centinaia di verbali staccati. Divieto d’accesso segnalato con adeguata segnaletica stradale. A un certo punto anche l’idea di posizionare un pilomat per bloccare il passaggio e consentirlo solo agli autorizzati. Soluzione, questa, poi risultata non praticabile per l’elevato costo. Quindi, oggi, mercoledì 22 aprile 2020, la posa della sbarra che dovrebbe risolvere una volta per tutte il problema della tutela dei pedoni lungo il viale Pio Roncoroni, nel tratto nei pressi dell’asilo.

Come cambia la viabilità

La comparsa della sbarra modifica, da subito, la viabilità per i mezzi autorizzati al passaggio (veicoli di soccorso, Forze dell’ordine, fornitori) e all’accesso alla scuola dell’infanzia: entreranno dalla parte opposta, quindi da via Michelangelo, scendendo verso la scuola. L’unico autorizzato a entrare e uscire da viale Pio Roncoroni è il nucleo familiare che risiede all’inizio del tratto di strada che conduce all’asilo. “I primi 10 metri della strada saranno quindi a doppio senso solo per i frontisti – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Flavio Boninsegna – Inoltre, sono stati posizionati paletti lungo il viale per completare l’intervento di messa in sicurezza della strada”. L’utilità della novità potrà essere sperimentata solo con la riapertura della scuola, tuttora chiusa a causa dell’emergenza coronavirus.