Vedere un’attività commerciale chiudere, in questi mesi, è ormai diventata una triste consuetudine. Riuscire a rimanere aperti è la difficile sfida che si stanno ponendo tantissimi ristoratori tra 2020 e 2021, dopo le continue e ripetute chiusure a singhiozzo degli ultimi mesi. Eppure proprio da Inverigo arriva la storia di un ristorante che apre proprio in piena pandemia: la Vignetta è infatti tornata operativa.

Una scelta coraggiosa: a Inverigo riapre il ristorante La Vignetta

L’ambiziosa sfida è stata lanciata dai proprietari del ristorante, che hanno voluto rilanciare una delle ville storiche di Inverigo con una nuova attività. Aperto da appena una settimana, per il momento può puntare soltanto sul delivery. Una scelta controcorrente, come spiega Mattia Felline, uno dei soci: “Lo sappiamo bene: riaprire un locale chiuso da qualche anno proprio nel periodo di maggiore difficoltà economica per tutti. Noi però abbiamo voluto buttarci. Speriamo di riuscire a fare anche degli eventi più avanti”, spiegano i proprietari. Il loro punto forte sarà la cucina a base di pesce.

