Una scuola con le porte spalancate ai diritti e al volontariato

Una scuola inclusiva, l’istituto Terragni di Olgiate Comasco ha spalancato le porte al mondo del volontariato.

A scuola di Memoria e Diritti umani

La significativa tradizione della scuola superiore di via Segantini è quella di coinvolgere il migliaio di studentesse e studenti in una vera e propria full immersion nel mondo del volontariato. Il bilancio della mattinata di confronto proposta nelle varie classi sabato 27 gennaio è più che positivo. Presenti 34 realtà dell’associazionismo: dall’impegno per le persone con disabilità allo sguardo sull’importanza di donare il sangue, passando per i volontari del soccorso e per la dedizione ai Paesi bisognosi di sostegno, senza dimenticare l’attenzione ai conflitti bellici e alle azioni di pace.

Commissione soddisfatta

La reazione degli studenti, come sottolinea la Commissione del Terragni per l’educazione alla Pace, “è stata nel complesso positiva, grazie anche alla sensibilità maturata nel corso degli anni su tematiche legate alla pace e ai diritti umani. Confrontarsi infatti con argomenti sempre attuali e rilevanti, che toccano tutti nel vivo, non lascia mai indifferenti le giovani generazioni e permette, tramite la memoria, di poter progettare un futuro differente”.

Giornata della Memoria

L’inizio della mattinata è stato dedicato alla Memoria della Shoah, facendo coincidere il tema dei diritti con l’approfondimento dell’Olocausto. Una scelta per far riflettere ulteriormente allieve e allievi.