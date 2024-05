Una serata insieme alla Croce rossa, onorificenze a sindaci e volontari

Una serata insieme alla Croce rossa di Lurate Caccivio. Mercoledì 8 maggio, alle 20.30, nello Spazio Volta 3, verrà inaugurata la mostra fotografica "160 Anni di Umanità", un viaggio emozionante attraverso i 160 anni della Cri, celebrando il principio fondamentale dell’umanità, firmato Ibrahim Malla, che unisce le azioni e l’impegno di tanti volontari.

Un modo per conoscere la Croce rossa

L’esposizione presenterà una selezione di immagini significative che raccontano il principio di umanità, storie di compassione, coraggio e solidarietà che hanno caratterizzato la missione della Croce rossa nel corso dei decenni. Non solo, sarà anche l’occasione per premiare i donatori del sangue. "Rendiamo omaggio ai generosi donatori che, con il loro gesto altruistico, hanno contribuito a salvare innumerevoli vite - spiega Luigi Clemente, presidente del comitato locale - La Croce rossa desidera ringraziare pubblicamente coloro che con il loro impegno hanno dimostrato il vero significato di solidarietà e condivisione". Infine, la consegna delle targhe ai sindaci, in qualità di soci sostenitori. «Onoriamo i primi cittadini della nostra comunità che hanno sostenuto attivamente la missione della Cri e hanno contribuito al suo operato. Le loro azioni dimostrano un impegno tangibile verso la costruzione di una società più solidale e inclusiva. L’evento sarà un’opportunità unica per riflettere sull’importanza dei valori umanitari e per celebrare il lavoro straordinario svolto».