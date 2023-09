Una serata per imparare nozioni di pronto soccorso

Serata informativa organizzata dalla pubblica assistenza Sos di Olgiate Comasco.

L'importanza del pronto soccorso

Un’opportunità per conoscere meglio il prezioso servizio della Sos e l’importanza del volontariato. Martedì 12 settembre, con inizio alle 20.30 al centro congressi Medioevo, in via Lucini, una serata informativa tenuta dagli istruttori del sodalizio per spiegare le nozioni base del primo soccorso: la chiamata al 112, la sicurezza della scena, il primo intervento. La serata è aperta a tutti (è gradita la prenotazione).

Un corso per aspiranti volontari

A seguire, nella stessa serata, verrà presentato il nuovo corso per volontari. L'associazione, presieduta da Flavio Cometti, da tempo insiste nell'invitare a farsi avanti, perché le richieste di servizi in auto e di trasporti sono in costante aumento. C'è davvero bisogno di nuovi volontari.

Come contattare il sodalizio

Per informazioni e per le prenotazioni è possibile telefonare al numero 031-946400 (interno 3, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17.30). In alternativa, c’è anche la possibilità di inviare una e-mail all’indirizzo jessica.tres@sosolgiatecomasco.org. L’auspicio degli organizzatori è quello di ottenere una risposta significativa in termini di partecipazione.