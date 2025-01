Una serata sulla Shoah: contro l'indifferenza insieme al Sindacato pensionati Cgil

Contro l’indifferenza, a partire dall’ascolto di testimonianze in occasione della Giornata della memoria: appuntamento oggi, lunedì 27 gennaio, a Mozzate.

L'invito del Sindacato pensionati Cgil

Lo Spi-Cgil comasco invita a un appuntamento significativo per riflettere sulla Shoah: oggi, alle 21, nella Sala consiliare del Comune di Mozzate, si terrà lo spettacolo "Indifferenza" con Leone Rivara, Claudia Verso e Marina Pedraglio. Testo e regia di Luigi Farioli, basato sulle testimonianze di Liliana Segre, Goti Bauer e Giuliana Tedeschi.

Ada Crema, testimone dello Shoah

Inoltre, sarà proposta al pubblico una videointervista ad Ada Crema, testimone delle persecuzioni razziali: figlia di padre ebreo e madre cattolica, nata e cresciuta a Ispra (Varese), si racconta nell’intervista del giornalista e scrittore Lorenzo Franzetti.

L'importanza di ricordare, riflettere e non arrendersi all'indifferenza

"Si tratta di una testimonianza importante - sottolinea Paolo Restelli, segretario della lega dell’Olgiatese dello Spi-Cgil - Ada sfuggì alla deportazione grazie a chi la nascose in un granaio. Poteva uscire all’aperto solo alla sera, per qualche momento, e la mamma le faceva contare le stelle per non farla pensare alla terribile situazione. Una storia che insegna come l’indifferenza soccombe alla solidarietà".