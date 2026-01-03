Una sorpresa per Manuel grazie alla letterina volata con il palloncino

Valbrona, una sorpresa per il piccolo Manuel Villa grazie alla sua letterina di Natale volata via con il palloncino. Per il piccolo è il terzo anno consecutivo in cui riceve un dono.

Terza volta: è un record

Una letterina per Babbo Natale da parte di un bimbo di cinque anni, un palloncino e una richiesta esaudita grazie a una straordinaria umanità: questi gli ingredienti della storia che ha caratterizzato il Natale di Manuel Villa. Una vicenda che per lui non è però nuova, al contrario è quasi una tradizione: è infatti la terza volta consecutiva che la letterina scritta da Manuel e destinata a Babbo Natale, agganciata a un palloncino, viene ritrovata. Ed è la terza volta che i riceventi decidono di fargli un regalo. Residente a Valbrona con i genitori e il fratello maggiore, Manuel ha 5 anni e, come da tradizione, anche quest’anno ha scritto una lettera destinata a Babbo Natale.

“Abbiamo lanciato la lettera il giorno dell’Immacolata. Eravamo all’oratorio di Eupilio – racconta mamma Eleonora – Mai avremmo immaginato che per il terzo anno consecutivo Manuel potesse ricevere un regalo. Al momento del lancio avevamo detto chiaramente a Manuel di non farsi illusioni. Il primo anno era stato fortunato, il secondo ancora di più, ma che potesse succedere una terza volta era quasi impensabile… Da Guinness dei Primati”.

La letterina fino ad Erba

Fatto sta che la sua letterina destinata a Babbo Natale è giunta fino a Erba ed è stata trovata da una coppia di ragazzi.

“Si sono presentati il 23 dicembre attorno alle 19 a casa. Una ragazza ha chiesto se Manuel abitasse lì. Ho risposto di sì e mi hanno detto che Babbo Natale era lì per lui. Abbiamo incontrato un ragazzo e una ragazza e Manuel ha ricevuto un dono. Desiderava tanto un regalo di Dragon Ball, aveva chiesto Goku e Vegeta e gli hanno regalato un peluche di Goku”, afferma la mamma.

Grande l’emozione per il piccolo, ma anche per tutti i suoi familiari.