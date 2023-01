Una targa a Enzo Sala a dieci anni dalla fondazione di Casa Lorenza. La consegna è stata fatta proprio oggi, venerdì 6 gennaio 2023, nell'ambito della tombolata dell'Epifania tenutasi al Palazzetto.

La consegna della targa è stata effettuata nell'ambito della tombolata dell'Epifania, tradizionale appuntamento organizzato al Palazzetto ogni 6 gennaio, il cui ricavato sarà devoluto al progetto di autonomia presso Casa Lorenza.

A consegnare il riconoscimento a Enzo Sala è stato l'ex sindaco Paolo Frigerio, che ha presentato la manifestazione, insieme all'ex sindaco Massimo Gherbesi, e all'ex primo cittadino Giovanni Pontiggia, presidente Bcc Brianza e Laghi.

L'iniziativa è stata messa in campo a dieci anni dalla fondazione di Casa Lorenza, importante realtà alzatese che nacque proprio nel 2013 a seguito della concessione da parte di Enzo Sala di un immobile collocato in paese, in memoria della moglie Lorenza Citterio, ex consigliera comunale insieme ai sindaci Frigerio e Gherbesi. La targa è stata donata dalla Bcc Brianza e Laghi, nell'ambito delle iniziative per il settantesimo anniversario: è intenzione dell'istituto bancario, come annunciato dal presidente Pontiggia, di istituire un premio per la solidarietà da assegnare a cittadini o enti che si siano distinti particolarmente nel campo della solidarietà, mutualità e cooperazione nel territorio in cui opera.

"Questa consegna rappresenta il primo momento nell'ambito del settantesimo della banca e del decimo anniversario dalla fondazione di Casa Lorenza, iniziativa che fu proprio di Sala, socio della banca" ha affermato il presidente Pontiggia.

Presenti alla manifestazione anche gli amministratori comunali con il sindaco Mario Anastasia e don Lodovico Colombo.