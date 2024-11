Una targa in ricordo di Manuela a un anno dalla sua scomparsa

A un anno dalla morte, una targa per ricordare Manuela Giacalone, la «queen delle Hot rod»: a ritirare il riconoscimento è stato nei giorni scorsi il marito Roberto.

Una targa in ricordo di "Manu Cruiser"

La targa è stata consegnata a Brescia alla fiera dedicata alle auto americane (nella foto la consegna): passione di «Manu Cruiser», che partecipava a tutte le manifestazioni dedicate al rockabilly e ai motori d’epoca. A un anno dalla scomparsa della alzatese a soli 53 anni, è stato dedicato un ricordo alla kermesse.

«Manuela è stata la prima donna in Italia a guidare le hot rod: da lì è stata ricordata come “hot rod queen” - spiega il marito Roberto - Alla Fiera di Brescia c’erano persone da Finlandia, Svezia, da tutta Europa. E’ stato un bel modo di onorarla e anche io la ho ricordata portando in fiera la sua Chevrolet rossa del 1959».

Anche Alzate, lo scorso giugno, ha dedicato un raduno di auto e moto d’epoca a «Manu Cruiser». «E’ stata una bella iniziativa, anche lì hanno preso parte tante persone che hanno portato il loro affetto - ancora Giacalone - Era stata organizzata in concomitanza con il suo compleanno del 22 giugno. Dallo scorso 19 novembre, è stato un anno molto difficile senza Manuela, ma ricco di affetto e di tanti ricordi: ancora oggi una stanza di casa è dedicata a lei, e il 19, a un anno dalla sua scomparsa, le dedicheremo un momento di ritrovo con gli amici».