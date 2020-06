“Una vita da campione” in tanti all’ultimo saluto per Pierino Prati

C’era da aspettarselo. Oggi, mercoledì 24 giugno 2020, in tanti hanno voluto partecipare all’ultimo saluto per Pierino Prati, ex calciatore di Milan e Roma.

Da Franco Baresi a Filippo Galli: in tanti all’ultimo saluto per Pierino Prati

Si è spento il 22 giugno all’età di 73 anni. Resterà leggenda, soprattutto nella storia milanista. Decisivo nella Coppa dei Campioni vinta dal Milan nel 1969, fenomenae nella mitica tripletta in finale contro l’Ajax di Cruyff. Cruciale per quel gol a Glasgow, in contropiede, contro il grande Celtic (QUI IL RICORDO DEL CLUB). Oggi, dentro al campo di calcio di Fabbrica Durini, sono stati in tanti a volerlo salutare. Presenti anche lo storico capitano rossonero, Franco Baresi e un altro ex Milan, Filippo Galli.

“Una vita da campione”

A prendere parola durante l’omelia è stato don Lodovico Colombo: “Facendo memoria di quello che Pierino è stato per l’Italia ma anche la sua privacy e l’ultimo tratto della sua vita con tanta sofferenza, lo affidiamo alla misericordia del Signore con certezza di metterlo in buone mani. La sua vita non gli è stata tolta ma trasformata. La sua morte non è solo l’epilogo della sua vita da campione”.