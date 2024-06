Un'aula della secondaria intitolata all'amata professoressa

Un'aula della secondaria di Albese è stata intitolata alla professoressa Vincenza Portolano. La cerimonia si è svolta mercoledì.

Un omaggio all'insegnante scomparsa a 60 anni

In particolare, si è deciso per l'intitolazione dell'aula Pnrr di Lettura Digitale alla memoria della professoressa Vincenza «Enza» Portolano. L'insegnante, scomparsa prematuramente a marzo all'età di 60 anni, era una figura di riferimento presso l'istituto, dove insegnava con passione nella seconda Sezione C dell'Istituto comprensivo.

La cerimonia, che ha visto la partecipazione di colleghi, studenti e genitori, è stata un momento di grande commozione. Obbiettivo dell'iniziativa è stato sottolineare e lasciare una traccia dell’amore, della dedizione e dell’appassionata professionalità che sempre hanno contraddistinto l’insegnante Portolano e che sicuramente lasceranno nei suoi ragazzi un’impronta indelebile. Le parole del preside hanno riecheggiato nel cuore dei presenti, evidenziando il profondo impatto che la docente ha avuto su tutta la comunità scolastica.

L'aula, destinata alla Lettura Digitale e finanziata tramite il PNRR, sarà pienamente operativa dal prossimo anno scolastico. Attualmente, si sta provvedendo all'acquisto dei nuovi arredi per renderla un ambiente moderno e funzionale, adeguato alle esigenze educative dei ragazzi.

Il sindaco Carlo Ballabio ha dichiarato:

«La dedizione e la passione della professoressa Portolano erano riconosciuti da tutti. Intitolare questa aula a lei è un modo per riconoscere il suo impegno e per continuare a portare avanti il suo lavoro, anche se non è più fisicamente tra noi».

L'intitolazione della nuova aula alla secondaria non è soltanto un omaggio alla memoria dell’insegnante, ma anche un impegno a proseguire il suo prezioso lavoro educativo, ispirando le future generazioni di studenti.

(Nella foto la scopertura della targa a intitolazione dell'aula)