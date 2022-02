Un'auto in fiamme a Ponte Lambro e una ragazza finisce fuori strada a Cadorago SIRENE DI NOTTE

soccorsi al lavoro

Due interventi nella serata di ieri.

Due interventi per i soccorritori comaschi nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio 2022: un'auto in fiamme a Ponte Lambro e una ragazza finisce fuori strada a Cadorago.

Un'auto in fiamme a Ponte Lambro

Qualche minuto prima della mezzanotte i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire in via Zara nel Comune di Ponte Lambro: un'auto parcheggiata aveva infatti cominciato a prendere fuoco. Sul posto si sono recate due squadre di pompieri che hanno prontamente spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Nessuno è rimasto ferito, si indaga sulle cause dell'accaduto.

Una ragazza finisce fuori strada a Cadorago

Nella serata di ieri invece intorno alle 20 una ragazza di 21 anni, alla guida di una Fiat Panda, è finita fuori strada a Cadorago. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri la giovane ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada sulla Sp 31. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Cri di Lomazzo: fortunatamente la ragazza ha riportato solo ferite lievi ed è stata portata per accertamenti in ospedale a Cantù.