Unicef, consegnato materiale didattico per i bambini

Unicef in prima fila per sostenere i bambini di Uggiate Trevano con la consegna di materiale didattico.

Unicef: iniziativa benefica col Comune

Dal diritto al gioco al diritto all’istruzione grazie all’Unicef. Le offerte raccolte durante l’inaugurazione del Parco delle Nazioni si sono trasformate in aiuto concreto per le famiglie del territorio. Ieri mattina, sabato 11 luglio 2020, è stato consegnato uno stock di quadernoni in Comune a beneficio di tanti bambini e bambine. Un gesto che metter in luce l’importanza dei cerchi solidali.