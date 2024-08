Uno stop per "frenare" la velocità in centro

Uno stop per "frenare" le auto nel centro di Olgiate Comasco.

Stop, nuova viabilità

Cambio viabilità in via Volta con un nuovo stop contro la velocità eccessiva in centro storico.

"Come anticipato qualche mese fa, con il nuovo appalto della segnaletica si è messo in atto un cambio di viabilità spostando il segnale all’altezza del Comune di Olgiate Comasco e posizionando un segnale di dare precedenza sull’immissione dal Comune su via Volta - spiega i sindaco Simone Moretti - L’obiettivo dichiarato, anche a fronte delle segnalazioni di attività e residenti è quello di ridurre e spezzare la velocità a metà via, facendo rallentare gli automobilistici con il piede veloce.

La raccomandazione del sindaco

"Si raccomanda in questi primi giorni dall’entrata in vigore della novità di prestare attenzione all’uscita su via Volta. La vecchia segnaletica orizzontale rimarrà ancora qualche giorno per precauzione e sarà poi sostituita con il cartello di dare precedenza". Moretti prosegue: “Tra domani e lunedì faremo fare la cancellazione dei triangoli del dare precedenza per evitare qualsiasi tipo di problema”.